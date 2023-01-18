Футболист Захарян не перейдет в «Челси» зимой

Игрок московского футбольного клуба «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в английский «Челси» во время зимнего трансферного окна. Об этом во вторник, 17 января, в своем Twitter сообщил журналист Роберт О'Коннор.

Таким образом, полузащитник продолжит выступать за столичный клуб во второй части чемпионата. Уточняется, что лондонский клуб продолжит следить за полузащитником «Динамо», но в данный момент он не является приоритетным трансфером, пишет RT.

19-летний российский футболист мог перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

Арсен Захарян в сезоне-2022/23 забил два гола и сделал пять результативных передач в 16 матчах «Тинькофф Российской премьер-лиги» во всех турнирах.

Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года, отмечает телеканал «360». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

1 сентября «Динамо» подтвердило интерес к Захаряну со стороны «Челси», сообщив, что они получили официальное предложение по трансферу, пишет сайт kp.ru. Переход осуществить не удалось из-за технических причин, не зависящих от «Динамо». В ноябре член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что в переговорах с «Челси» по Захаряну наступила пауза.