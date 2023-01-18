В США начался судебный процесс против Илона Маска
В суде Сан-Франциско начался процесс против Илона Маска. Присяжные рассматривают дело о мошенничестве. Потерпевшими проходят акционеры компании Tesla. Люди требуют возмещения ущерба из-за твитов Маска. В посте говорилось о возможной приватизации компании, передает телеканал «Известия». Маск планировал выкупить акции Tesla по $420 за штуку. Инвесторы бросились скупать резко подорожавшие акции. Спустя некоторое время стоимость ценных бумаг обвалилась. Акционеры утверждают, что твиты Маска обошлись им в миллиарды. Ответчики отрицают выдвинутые обвинения. Ожидается, что судебный процесс продлится около трех недель.
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