Цена нефти марки Brent поднялась до $87 за баррель впервые с 3 января
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $87 за баррель впервые с 3 января. Это следует из данных торгов в среду, 18 января.
Так, к 08:53 мск стоимость Brent росла на 1,26% — до $87 за баррель. В 09:15 мск цена находилась на уровне $86,87 за баррель.
При этом цена на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года выросла до $81,48 за баррель.
12 января цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель. При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале составила $78,97 за баррель
10 января в прогнозе ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, опубликованном в бюллетене Energy Source, сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель.
Ранее, 8 января, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что нефтяной рынок в 2023 году будет очень волатилен. По ее словам, цена на Brent может вернуться к $100 за баррель и выше, если предложение сократится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, а спрос вырастет.
В середине декабря независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов также сделал прогноз, согласно которому в 2023 году колебание цены на нефть останется в диапазоне от $78 до $90 за баррель.