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Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Челябинской области

Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате пожара в частном доме в поселке Новопокровка Челябинской области погибли его хозяева — двое пенсионеров. Как сообщили 18 января в региональном отделении МЧС, спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины — при тушении возгорания.

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Уточняется, что еще пятеро человек, среди которых трое детей, смогли самостоятельно выбраться из горящего дома до приезда пожарных.

«Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — отмечено в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекались 24 человека и семь единиц техники.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в Бежаницком районе Псковской области в результате пожара в жилом доме погиб пенсионер. Горел жилой дом на улице Советская в поселке Красный Луч. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

До этого, 29 декабря, стало известно, что пенсионер погиб в результате пожара в частном доме в Рязанской области. Огонь охватил деревянный дом в селе Пустынь Касимовского района. Площадь горения составила 96 кв. м.

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