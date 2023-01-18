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В Москве стали чаще наблюдать лис из-за начавшегося у них брачного периода

Эксперт ДПиООС Москвы Бурмистров: в Москве стали чаще наблюдать лис из-за начавшегося у них брачного периода
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Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
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В Москве фиксируется увеличение количества обращений по поводу лис в городе. Об этом в среду, 18 января, заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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По его словам, в январе-феврале у этих животных идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей.

«Ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы. Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис», — рассказал Бурмистров «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что к лисе нельзя подходить близко, пытаться погладить или покормить, так как это дикое животное.

В июле 2022 года эксперт по выживанию Эд Халилов рассказал, как себя вести при встрече с диким животным в походе. Он подчеркнул, что никогда нельзя поворачиваться к дикому животному спиной. Кроме того, когда человек бежит, у хищника включается инстинкт догнать дичь, добавил эксперт.

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