Страны Прибалтики, а также Польша и Словакия становятся новыми лидерами среди европейских членов НАТО по объему оказываемой Украине помощи. Об этом рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в среду, 18 января.

Он отметил, что до недавнего времени лидерами почти во всех сферах среди стран Европейского союза выступали Германия и Франция. Однако в вопросах безопасности в последнее время на первый план стали выходить другие государства.

«Сейчас сформировался другой нарратив, который заключается в том, что и Франция, и особенно Германия скорее в аутсайдерах в том, что касается предоставления помощи Украине», — уточнил Суслов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, недавнее решение Франции отправить Украине легкие танки является попыткой не допустить полную потерю влияния внутри НАТО.

Однако, как утверждает политолог, сейчас превалирующий нарратив в рамках НАТО такой: «страны Балтии, Польша и Словакия предоставляют гораздо большую долю от своего ВВП на поддержку Украины, чем западноевропейские страны, и влияние и возможность формировать повестку дня меняются соответствующим образом».

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Свое заявление польский лидер сделал во время визита во Львов, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались обстановка и состояние охраны госграницы стран.

Однако позднее, 13 января, стало известно, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Германией.

Еще через несколько дней, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста по поводу поставок украинской стороне танков Leopard, отметив, что Берлин обсуждает с союзниками, в том числе с Вашингтоном, как лучше поступить. По его словам, одной из целей Германии является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми она располагает, «однако также нужно избегать эскалации».

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

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