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В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
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Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Приамурье
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Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Приамурье

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Фото: ТАСС/МСУ на транспорте СК РФ
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В Амурской области по факту схода грузовых вагонов возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 18 января на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 22 грузовых вагона. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы экологической безопасности также нет. Сумма материального ущерба уточняется.

Из-за схода вагонов был задержан ряд пассажирских поездов, пассажиров которых обеспечат дополнительным питанием.

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