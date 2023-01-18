Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Приамурье
В Амурской области по факту схода грузовых вагонов возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ночь на 18 января на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 22 грузовых вагона. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы экологической безопасности также нет. Сумма материального ущерба уточняется.
Из-за схода вагонов был задержан ряд пассажирских поездов, пассажиров которых обеспечат дополнительным питанием.