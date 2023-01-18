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Юрист рассказала об индексируемых пособиях в России с 1 февраля

Юрист Сулим заявила, что с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 пособий на 11,9%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Более 40 пособий и выплат россиянам будут проиндексированы с 1 февраля на 11,9%. Об этом в среду, 18 января, рассказала «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.

Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году
С 1 января в России появится универсальное пособие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут понятнее

В основном выплаты будут касаться ветеранов, инвалидов, ликвидаторов техногенных катастроф, а также будущих мам.

Например, размер минимального пособия по уходу за ребенком будет увеличен с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Единовременные выплаты при рождении ребенка с 20,4 тыс. рублей увеличатся до 22,9 тыс.

«Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать пособие 3,5 тыс. рублей вместо 3,1 тыс. рублей, как ранее», ― отметила Сулим.

Герои Советского Союза и России, кавалеры всех трех орденов Славы будут получать 83,5 тыс. рублей вместо ранее выплачивавшихся им 74,6 тыс. рублей. Героям Труда повысят выплаты с 55 тыс. до 61,5 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнула, что также множество пособий будет увеличено в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума.

Ранее, 9 января, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что повышение минимального размера оплаты труда в России приведет и к увеличению государственных выплат и пособий. Некоторые выплаты привязаны к этому показателю, поэтому, например, сертификат на первого ребенка увеличат на 65 тыс. рублей до 589,5 тыс. А минимальное пособие по уходу за ребенком младше 1,5 года увеличится с 7677,8 тыс. до 8630 рублей.

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