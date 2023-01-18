В МИЦ «Известия» обсуждают будущее российско-германских отношений

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит презентация доклада Института международных исследований МГИМО на тему: «Изменение через отдаление: правительство Олафа Шольца и российско-германские отношения».

Какое будущее ждет российско-германские отношения? Что на самом деле представляет собой «смена эпох» во внешней политике Германии, которую в феврале 2022 года провозгласил канцлер ФРГ Олаф Шольц? На каких принципах Берлин выстраивает свой новый курс по отношению к России?

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