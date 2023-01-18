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Политический обозреватель Скотт Хортон заявил о тайном плане США в отношении России

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У США есть «тайный план» в отношении России. Об этом в понедельник, 16 января, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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Хортон предположил, что Вашингтон планирует поддерживать повстанческое движение, возможно, в западной части Украины против российских войск на востоке страны.

Эксперт напомнил о том, как США поддерживали афганских моджахедов, «в том числе Усаму бен Ладена», в результате чего «получилось удачно обанкротить Советский Союз».

Хортон пояснил, что цель Вашингтона заключается в ослаблении Москвы, а не в организации мирных переговоров с Киевом.

Ранее, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и другие западные страны адаптируют свои поставки вооружений Украине. Их основной целью является, по словам, Блинкена, «добиться успеха [Киева] на поле боя».

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать Украине всю необходимую ей военную поддержку. В нее войдут и в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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