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Спорт
«Вашингтон» уступил «Миннесоте» победу в матче НХЛ

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Овечкин набрал два очка в матче «Вашингтона» с «Миннесотой»
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» во вторник, 18 января, обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Джаред Сперджен (21, 39), также отметились Юнас Бродин (32) и Йоэль Эрикссон Эк (60). У хозяев шайбы забросили Мартин Фехервари (19) и Дилан Строум (26).

Как уточняет «Спорт-Экспресс», «Миннесота», по итогам встречи набравшая 54 очка, находится на 6-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» с тем же количеством очков занимает 7-е место в Восточной конференции.

Отличился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин: он сделал две голевые передачи. В ходе игры спортсмен довел число своих ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ до 652 и разделил 68-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги с канадцем Клодом Жиру.

Накануне «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3. Решающий гол в овертайме забил защитник Дмитрий Орлов. Он был признан первой звездой матча.

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