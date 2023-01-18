Реклама
Прямой эфир
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Мир
NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Экономика
В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Армия
Российские танкисты рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки

Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за получение взяток

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей за взятки в размере почти 40 млн рублей. Приговор вынес Ленинский районный суд Владивостока в среду, 18 января.

Гособвинение запрашивало для бывшего градоначальника 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей.

Особо крупные подозрения: бывшего мэра Владивостока подозревают во взятках на 20 млн рублей
Для города это уже второй экс-градоначальник, ставший фигурантом громкого дела

«Следствием и судом установлено, что в разные периоды времени, когда подсудимый состоял в должности директора ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», он получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, осуществляющими на территории Приморского края предпринимательскую деятельность в сфере строительства», ― отметили в Следственном комитете России.

Тогда Гуменюк получил более 7 млн рублей за то, чтобы организации его знакомых получали договоры на работу и выигрывали на электронных аукционах.

Позже, уже будучи мэром Владивостока, по версии следствия, Гуменюк сотрудничал с МБУ «Некрополь» и помогал своему знакомому получать выгодные строительные контракты. Так, за период с 2018 по 2021 год экс-чиновник получил более 31,2 млн рублей.

В то же время сам Олег Гуменюк не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор.

«Конечно, [буду обжаловать]. Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно», ― заявил Гуменюк после заседания в разговоре с журналистами.

В июне 2022 года следователи СУ СКР по Приморскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении Гуменюка по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере»).

В октябре 2021 года Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении Олега Гуменюка. Тогда же он был заключен под стражу.

В рамках расследования уголовного дела у экс-мэра города были арестованы активы на сумму в более 35 млн рублей, а также недвижимость, наличные средства, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023