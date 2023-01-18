Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за получение взяток

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей за взятки в размере почти 40 млн рублей. Приговор вынес Ленинский районный суд Владивостока в среду, 18 января.

Гособвинение запрашивало для бывшего градоначальника 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей.

«Следствием и судом установлено, что в разные периоды времени, когда подсудимый состоял в должности директора ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», он получал взятки в виде денег от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, осуществляющими на территории Приморского края предпринимательскую деятельность в сфере строительства», ― отметили в Следственном комитете России.

Тогда Гуменюк получил более 7 млн рублей за то, чтобы организации его знакомых получали договоры на работу и выигрывали на электронных аукционах.

Позже, уже будучи мэром Владивостока, по версии следствия, Гуменюк сотрудничал с МБУ «Некрополь» и помогал своему знакомому получать выгодные строительные контракты. Так, за период с 2018 по 2021 год экс-чиновник получил более 31,2 млн рублей.

В то же время сам Олег Гуменюк не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор.

«Конечно, [буду обжаловать]. Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно», ― заявил Гуменюк после заседания в разговоре с журналистами.

В июне 2022 года следователи СУ СКР по Приморскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении Гуменюка по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере»).

В октябре 2021 года Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении Олега Гуменюка. Тогда же он был заключен под стражу.

В рамках расследования уголовного дела у экс-мэра города были арестованы активы на сумму в более 35 млн рублей, а также недвижимость, наличные средства, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл.