Реклама
Прямой эфир
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Мир
NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Экономика
В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Армия
Российские танкисты рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки

Эксперт назвал истинную цель предстоящего визита Блинкена в Пекин

Эксперт Лузянин: госсекретарь США Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР
0
Фото: Global Look Press/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен использует свой визит в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Об этом 18 января заявил профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России
Лидеры РФ и КНР обсудили будущее экономическое и военно-техническое сотрудничество

«Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно», — приводят его слова «РИА Новости».

Востоковед отметил, что Пекин понимает опасения Москвы по поводу расширения НАТО и продвижения сил альянса на восток. В связи с этим, добавил Лузянин, позиция Китая относительно России твердая и едва ли рушима.

Эксперт также предположил, что визит Блинкена может быть использован как попытка «тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера».

Помимо этого, добавил востоковед, американская сторона попытается выяснить, возможно ли добиться определенных компромиссов по тайваньскому вопросу, особенно на фоне того, что в нижней палате конгресса США победили «антикитайские» республиканцы.

Также эксперт отметил, что в марте запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В связи с этим США попытаются выяснить, состоится ли встреча российского и китайского лидеров.

Ранее, 15 января, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Вашингтон снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай. Она отметила, что по отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить.

12 января англоязычная газета Гонконга South China Morning Post написала о том, что западные страны вопреки многочисленным заявлениям не смогли создать глобальный демократический альянс для противодействия России. Автор материала указал на то, что согласно данным исследования Кембриджского университета, западную, антироссийскую сторону поддерживает примерно 1,2 млрд человек, населяющих планету, в то время как 6,3 млрд человек, напротив, одобряют и поддерживают Россию и КНР.

Еще 27 ноября глава МИД КНР на встрече с российским послом Игорем Моргуловым отметил, что Китай, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Ван И призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023