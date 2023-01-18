Эксперт назвал истинную цель предстоящего визита Блинкена в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен использует свой визит в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Об этом 18 января заявил профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.

«Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно», — приводят его слова «РИА Новости».

Востоковед отметил, что Пекин понимает опасения Москвы по поводу расширения НАТО и продвижения сил альянса на восток. В связи с этим, добавил Лузянин, позиция Китая относительно России твердая и едва ли рушима.

Эксперт также предположил, что визит Блинкена может быть использован как попытка «тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера».

Помимо этого, добавил востоковед, американская сторона попытается выяснить, возможно ли добиться определенных компромиссов по тайваньскому вопросу, особенно на фоне того, что в нижней палате конгресса США победили «антикитайские» республиканцы.

Также эксперт отметил, что в марте запланирован визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В связи с этим США попытаются выяснить, состоится ли встреча российского и китайского лидеров.

Ранее, 15 января, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Вашингтон снова затеял опасную геополитическую игру с целью нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай. Она отметила, что по отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить.

12 января англоязычная газета Гонконга South China Morning Post написала о том, что западные страны вопреки многочисленным заявлениям не смогли создать глобальный демократический альянс для противодействия России. Автор материала указал на то, что согласно данным исследования Кембриджского университета, западную, антироссийскую сторону поддерживает примерно 1,2 млрд человек, населяющих планету, в то время как 6,3 млрд человек, напротив, одобряют и поддерживают Россию и КНР.

Еще 27 ноября глава МИД КНР на встрече с российским послом Игорем Моргуловым отметил, что Китай, как и Россия, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Ван И призвал укреплять связи между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для достижения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.