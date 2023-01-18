Ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево» в Москве отреставрируют до конца года
В Москве до конца года отреставрируют ансамбль усадьбы «Покровское-Стрешнево». Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте столичной мэрии.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, усадьба, начиная с 1980-х годов, переходила из рук в руки, а главный дом пережил несколько пожаров. Садовому фасаду и интерьерам XVIII–XIX веков, как отметил чиновник, был нанесен серьезный ущерб. Кроме того, практически полностью была разрушена оранжерея, отмечает агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время усадьба находится в собственности города. В прошлом году были завершены основные работы по комплексной реабилитации парка, пишет РИАМО.
Специалисты восстанавливают первозданное состояние усадьбы по архивным чертежам и фотографиям, отмечает сайт aif.ru. В ходе реставрации в порядок будут приведены главный дом усадьбы, оранжерея, а также будет восстановлена планировка парка и сада, сообщает НСН.
После завершения работ объекты будут приспособлены для современного использования.
В декабре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на реставрацию тульского музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» будет выделено 500 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и завершение строительства комплекса зданий музея-усадьбы (фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, центр приема и обслуживания посетителей), пишет RT.
Также в декабре в мэрии столицы сообщили, что в 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 объектов культурного наследия. Среди них — храмы, крупные градостроительные объекты, городские усадьбы, парковые комплексы, огромные промышленные комплексы и небольшие здания.