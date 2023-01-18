Автомобиль с телом женщины достали со дна Красноярского водохранилища

Автомобиль «Жигули» с телом женщины достали со дна Красноярского водохранилища в заливе Усть-Погромный. Об этом 17 января сообщили в службе спасения Красноярского края.

«Сегодня спасатели подняли легковой автомобиль, который находился на глубине 45 м. Тело женщины, которая находилась внутри автомобиля, спасатели передали сотрудникам полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что машина провалилась под лед 22 декабря. Однако достать автомобиль смогли только сейчас. В салоне находились два человека — 38-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Как сообщили в ведомстве, женщина погибла, а мужчина сумел выбрался на лед самостоятельно.

На месте происшествия работали девять человек личного состава и шесть единиц техники.

В этот же день спасатели извлекли провалившийся под лед автомобиль в Луховицах. Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно.