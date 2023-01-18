Установка комплекса противовоздушной обороны (ПВО) в жилом районе города Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) вопреки предписаниям гуманитарного права обернулась трагедией. Такое мнение во вторник, 17 января, высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он пояснил, что использование ПВО привело к тому, что российская ракета, изначально выпущенная в направлении объекта инфраструктуры, упала на жилой дом. По словам Небензи, этот факт был опущен в ходе заседания международной организации, несмотря на то, что официальные лица Украины упоминали причину случившегося.

Российский постпред подчеркнул, что международное гуманитарное право направлено на защиту гражданского населения в условиях конфликта, и соблюдение его принципов необходимо во избежание печальных последствий.

16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал падение ракеты в Днепропетровске результатом работы ПВО Украины, указав на утверждения украинских представителей. Он отметил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

До этого, 14 января, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ракета, приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре, была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Впоследствии, 17 января, Арестович покинул занимаемый пост. Решение он объяснил желанием показать «пример цивилизованного поведения».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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