Захарова высмеяла призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 17 января, прокомментировала заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно поставок вооружения Киеву.

Ранее в этот день глава ЕК на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Между тем 17 января посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии имеют ограниченные возможности для отправки на Украину оружия и военной техники. Он добавил, что, продолжая оказывать Украине помощь, Германия начинает испытывать социально-экономические трудности — рост инфляции в стране, снижение доходов населения. Соответствующим образом Нечаев прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко по поводу обещанной помощи Украине со стороны ФРГ в виде нового вооружения.

Также в этот день президент США Джо Байден потребовал от Европы усилить свой ответ на действия России по отношению к Украине. В частности, речь шла о поставках вооружения Киеву. Он отметил, что они должны быть не меньше, чем в прошлые полгода.

До этого, 15 декабря, украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам Европы с просьбой увеличить объемы поставок современного вооружения, в том числе систем противовоздушной и противоракетной обороны и танков.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».