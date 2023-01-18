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Захарова высмеяла призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

Захарова прокомментировала призыв фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие
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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 17 января, прокомментировала заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно поставок вооружения Киеву.

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Ранее в этот день глава ЕК на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Между тем 17 января посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии имеют ограниченные возможности для отправки на Украину оружия и военной техники. Он добавил, что, продолжая оказывать Украине помощь, Германия начинает испытывать социально-экономические трудности — рост инфляции в стране, снижение доходов населения. Соответствующим образом Нечаев прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко по поводу обещанной помощи Украине со стороны ФРГ в виде нового вооружения.

Также в этот день президент США Джо Байден потребовал от Европы усилить свой ответ на действия России по отношению к Украине. В частности, речь шла о поставках вооружения Киеву. Он отметил, что они должны быть не меньше, чем в прошлые полгода.

До этого, 15 декабря, украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам Европы с просьбой увеличить объемы поставок современного вооружения, в том числе систем противовоздушной и противоракетной обороны и танков.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

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