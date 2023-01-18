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В Японии отметили устойчивость экономики РФ перед санкциями

Yahoo News Japan: экономика России выстояла перед лицом западных санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Многочисленные рестрикции не оправдали ожидания Запада и не смогли расшатать стабильность экономической системы РФ. К такому выводу пришел японский журналист Ватару Накамура в статье для Courrier Japan.

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«Действительно, санкции оказали некоторое влияние <...> Тем не менее, по-настоящему «жестких» последствий — длинных очередей и пустующих полок — не наблюдается», — отметил он.

По словам Накамуры, репортажи за февраль–март 2022 года создавали впечатление, что экономическому благополучию россиян скоро настанет конец, однако ничего подобного до сих пор не произошло. Даже эффект от ухода ряда привычных брендов был сглажен с помощью параллельного импорта.

Журналист пояснил, что такой результат обусловлен несколькими факторами. В частности, стабильность экономики РФ обеспечивают крепкие торговые отношения с Индией и Китаем. Кроме того, положительное влияние оказывает рост цен на энергоносители в мире и обширные возможности для продовольственного самообеспечения.

Наконец, отмечается, что само население России достаточно спокойно воспринимает перемены. Так, участники различных вопросов, особенно люди старше 40 лет, признаются, что происходящее не идет ни в какое сравнение с кризисом после развала СССР.

17 января депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев заявил, что, вопреки надеждам Запада, российской экономике не грозит длительная рецессия. По его словам, предпосылок к серьезным потрясениям нет, так как государство сохраняет значительную часть международных экономических контактов и активно применяет политику замещения там, где это необходимо.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном форуме в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же она анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по ее словам, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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