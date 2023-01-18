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Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек

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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard/Handout
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Не менее 30 человек погибли в результате наводнений на Филиппинах, еще пять числятся пропавшими без вести. Об этом свидетельствуют данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, опубликованные в среду, 18 января.

Отмечается, что общее число пострадавших превышает 1,57 млн человек в 14 регионах республики. Так, более 200 тыс. граждан находятся в эвакуационных центрах, 13 — получили различные травмы. Зафиксировано более 1,03 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, в том числе наводнения и оползни.

Кроме того, был нанесен серьезный материальный ущерб: были разрушены или повреждены 1290 домов, 174 инфраструктурных объекта. Также последствия затоплений затронули транспортное сообщение, в 16 городах сохраняются проблемы с доступом к электроэнергии, в 9 муниципалитетах нарушено водоснабжение, а в трех не работает связь.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами в 750 населенных пунктах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях, в 33 при этом введен режим бедствия.

Власти Филиппин выделили 77,9 млн песо ($1,42 млн) на оказание помощи населению.

Накануне сообщалось, что в результате наводнений на Филиппинах погибли минимум 29 человек и четверо пропали.

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