Корабль береговой охраны сел на мель в Японии

Патрульный катер «Этиго», принадлежащий управлению береговой охраны Ниигаты, сел на мель. Об этом в среду, 18 января, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел у побережья города Касивадзаки (префектура Ниигата). В результате происшествия никто из 33 членов экипажа не пострадал, нефть плавала вокруг района происшествия, и судно было затоплено.

«Этиго» представляет собой большой патрульный катер общей длиной около 105 м, валовой вместимостью 3100 т и может нести один вертолет.

Японская береговая охрана расследует ситуацию. Дополнительной информации о случившемся на данный момент нет.

Ранее, 10 января, японский корабль «Инадзума» во время учебного похода потерял ход из-за неисправности винта. Сообщалось, что судно получило трещину в корпусе, когда село на мель. Минобороны Японии создало комиссию для расследования причин поломки эсминца.