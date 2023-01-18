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Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard

Германист Борисов оценил возможность поставки танков Leopard на Украину после назначения Писториуса министром обороны Германии
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Германист Тимофей Борисов 18 января рассказал «Известиям», что назначение Бориса Писториуса министром обороны Германии может привести к быстрым поставкам танков Leopard на Украину.

«Если он будет назначен до 20-го, значит мы увидим очень быстро танки Leopard на полях сражений. Если же он будет назначен после 20-го, то есть после заседания «группы «Рамштайн», где соберутся министры обороны стран НАТО, тогда, может быть, мы быстро танки Leopard не увидим на Украине», — отметил Борисов.

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По его словам, не так уж важно, кто именно возглавляет Минобороны Германии. Главный вопрос — какую бронетехнику будут поставлять на Украину.

Как отметил Борисов, Писториус исключительно лоялен к канцлеру Олафу Шольцу, который не потерпит назначения самостоятельного министра обороны.

Накануне будущий министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия опосредованно участвует в конфликте на Украине.

Писториус, который до этого являлся министром внутренних дел Нижней Саксонии, 19 января станет новым главой минобороны ФРГ. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.

Писториус уже пообещал, что будет выкладываться в своей работе на все 150% с первого же дня. Новоназначенный министр добавил, что воспринял оказанное ему канцлером ФРГ Олафом Шольцем доверие с благодарностью.

Между тем, 17 января мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком сообщил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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