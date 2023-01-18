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Награжденные военные ВС РФ рассказали о боях с украинскими боевиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев были удостоены Министерством обороны России (МО РФ) наград «За отвагу» за подвиги в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Об этом в среду, 18 января, рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Командир взвода Муса Хамов в ходе выполнения боевой задачи смог вместе со своими подчиненными захватить восемь вражеских танков. По его словам, шесть российских боевых машин окружили противника, после чего многие украинские боевики бежали.

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«Мы их окружили, два взвода действовали справа, слева от дороги мы их окружили, они бросили технику, убежали. Некоторых мы потом через сутки поймали», ― отметил Хамов.

Командир танка Магомедали Акаев же смог успешно отразить атаку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в тыл.

«Уничтожили бронетехнику, до 20 человек живой силы противника и удерживали позицию, пока прибыло подкрепление. Одним танком. У них тяжелой особо техники не было, у них БМП, для танка БМП это ничего», ― рассказал Акаев.

По словам Акаева, без слаженной работы его экипажа военнослужащий не смог бы отразить атаку врага. Командир танка подчеркнул, что его бойцы понимают друг друга с полуслова.

Родные танкистов рассказали, что гордятся ими и ждут скорее домой.

«Мы его очень сильно ждем дома, надеемся, скоро спецоперация тоже закончится, все наши ребята вернутся. И они вернутся с победой», ― поделился брат Магомедали Акаева Магомедсайгид.

Отмечается, что боевые машины российских военнослужащих несут постоянное дежурство на своих позициях и замаскированы от противника. Почти все бойцы роты, в которой служат Хамов и Акаев, также были приставлены к различным наградам: медалям «За отвагу», орденам Мужества, медалям «За заслуги перед Отечеством».

Ранее, 16 января, экипажи российских танков Т-72 рассказали «Известиям» об успешном выполнении боевых задач в зоне СВО. По словам бойцов, в ходе уничтожения огневых точек или опорных пунктов ВСУ иногда им приходится останавливать боевые машины, поскольку нередко украинские боевики сдаются им в плен.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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