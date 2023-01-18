Награжденные военные ВС РФ рассказали о боях с украинскими боевиками

Российские танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев были удостоены Министерством обороны России (МО РФ) наград «За отвагу» за подвиги в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Об этом в среду, 18 января, рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Командир взвода Муса Хамов в ходе выполнения боевой задачи смог вместе со своими подчиненными захватить восемь вражеских танков. По его словам, шесть российских боевых машин окружили противника, после чего многие украинские боевики бежали.

«Мы их окружили, два взвода действовали справа, слева от дороги мы их окружили, они бросили технику, убежали. Некоторых мы потом через сутки поймали», ― отметил Хамов.

Командир танка Магомедали Акаев же смог успешно отразить атаку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в тыл.

«Уничтожили бронетехнику, до 20 человек живой силы противника и удерживали позицию, пока прибыло подкрепление. Одним танком. У них тяжелой особо техники не было, у них БМП, для танка БМП это ничего», ― рассказал Акаев.

По словам Акаева, без слаженной работы его экипажа военнослужащий не смог бы отразить атаку врага. Командир танка подчеркнул, что его бойцы понимают друг друга с полуслова.

Родные танкистов рассказали, что гордятся ими и ждут скорее домой.

«Мы его очень сильно ждем дома, надеемся, скоро спецоперация тоже закончится, все наши ребята вернутся. И они вернутся с победой», ― поделился брат Магомедали Акаева Магомедсайгид.

Отмечается, что боевые машины российских военнослужащих несут постоянное дежурство на своих позициях и замаскированы от противника. Почти все бойцы роты, в которой служат Хамов и Акаев, также были приставлены к различным наградам: медалям «За отвагу», орденам Мужества, медалям «За заслуги перед Отечеством».

Ранее, 16 января, экипажи российских танков Т-72 рассказали «Известиям» об успешном выполнении боевых задач в зоне СВО. По словам бойцов, в ходе уничтожения огневых точек или опорных пунктов ВСУ иногда им приходится останавливать боевые машины, поскольку нередко украинские боевики сдаются им в плен.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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