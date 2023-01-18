Российские танкисты нанесли удары по военным объектам ВСУ
Экипажи танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО) ведут активную боевую работу в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Российские танкисты наносят удары с закрытых позиций, ориентируясь на координаты от разведчиков. Бойцы поражают технику и формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на значительном удалении вне прямой видимости.
«На данном участке мы выполняем задачу по уничтожению огневых точек, бронетехники, а также живой силы противника, находящейся на правой стороне Днепра», — поделился командир взвода Иван.
Точность попаданий фиксируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в зависимости от результатов огонь можно скорректировать. При этом танки не стоят без движения, а маневрируют на заданной территории, пользуясь особенностями ландшафта.
Члены экипажей действуют слаженно — каждый стремится не подвести товарищей. Благодаря этому возрастает эффективность всей команды.
Ранее, 16 января, командир танкового подразделения сообщил об успешной ликвидации опорного пункта ВСУ в Запорожской области.
14 января служащие ВС РФ опробовали усовершенствованную модель танка — Т-90М — на херсонском направлении. Бойцы отметили высокий уровень защиты экипажа, а также удобство новых приборов наблюдения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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