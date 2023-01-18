«Известия» узнали о работе скорой помощи в блокадном Ленинграде

Куратор музея Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Светлана Вахрушева рассказала «Известиям», как как работала скорая в блокадном Ленинграде.

Архив трех подстанций ленинградской скорой помощи за 1941–1945 годы был случайно найден в 2004 году. Тогда в здании городской станции скорой помощи шел ремонт, рабочие вскрыли замурованный простенок. В нем были спрятаны три больших баула с журналами вызовов. На их страницах зафиксированы дата и время вызовов, адреса и причины.

«Например, 19 сентября 1941 года, когда было очень много бомбардировок, артобстрелов и очагов поражения, в книге записи вызовов мы насчитали 12 разворотов по 30 с лишним строк на каждом», — рассказала Вахрушева.

До начала войны четверть из общего количества вызовов скорой помощи в Ленинграде приходилась на несчастные случаи, а три четверти — на заболевания и роды. Однако уже с июля 1941 года санитарный транспорт стал выезжать на вокзалы: с приближением линии фронта прибывали раненые, и их скорая помощь доставляла в госпитали и больницы. Позднее скорые начали перевозить пациентов из стационаров в пригороде Ленинграда в городские лечебные учреждения.

В сентябре 1941 года кольцо блокады сомкнулось вокруг города, начались активные бомбардировки. В первые их месяцы сотрудники скорой помощи активно работали в очагах поражения.

В период блокады станции скорой помощи работали и как амбулаторное звено. Горожане знали, где они базируются, и многие, понимая, что там есть врачи, приходили на станции сами.

«На станции № 2, на улице Марата, и на станции № 4, располагавшейся на улице Дровяной, активно велся амбулаторный прием. И потом сотрудники этих подстанций порой ходили на вызовы пешком, если это не очень далеко», — добавила Вахрушева.

В январе 1942 года служба скорой помощи Ленинграда стала заниматься и медико-санитарным обеспечением эвакуации по Дороге жизни на Ладожском озере, связывающей город с остальной страной.

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