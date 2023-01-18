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Юрист рассказала об особенностях новых трудовых книжек в России

Россиянам рассказали о введении новых трудовых книжек с 2023 года
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Трудовые книжки нового образца были введены в России с началом 2023 года, но изменения в них несущественны. Более того, срочной необходимости россиянам заменить свои нынешние документы на обновленные тоже нет, о чем в среду, 18 января, рассказала агентству «Прайм» адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

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Обновленные трудовые книжки были введены приказом Министерства труда и социальной защиты России № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».

«Они коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными», ― заверила Астаева.

Приказ Минтруда прописывает новый внешний вид трудовой: разделы с общим положением, данные о работнике и о его месте работы, информацию о наградах, а также разделы с информацией об оформлении дубликата и др.

Обновленный приказ будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Новые трудовые книжки начали использоваться в России с 1 января 2023 года. Изменения несут преимущественно технический характер. Например, у документов появилась цифровая альтернатива, а в форму бланка были внесены коррективы.

Ранее выпущенные трудовые книжки и вкладыши к ним остались в ходу. Контролировать замену документов будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Ведомство будет заниматься и обеспечением обновленными документами работодателей.

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