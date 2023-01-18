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Китай вложится в производство электробусов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Иркутской области планируют создать совместное российско-китайское производство электробусов. Координатором проекта выступает «Корпорация развития Иркутской области» («КРИО»), а со стороны КНР к нему привлечены Чунцинское представительство корпорации CRRC и «Чунцин Мамонт Бренд — Менеджмент», сообщил «Известиям» федеральный чиновник.

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Соглашение о намерениях по этому проекту было подписано во время Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года. Тогда китайский инвестор не раскрывался.

В начале ноября эта инициатива вошла в проектный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщала пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«В рамках проекта планируется начать с крупноузловой сборки электробусов с использованием технологий китайских производителей. В дальнейшем должен быть осуществлен переход к глубокой локализации производства электротранспортных средств и зарядных станций для электротранспорта», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Пока власти рассчитывают реализовать проект к 2025 году, сообщил источник в федеральном правительстве. Сейчас регион ищет земельный участок под размещение нового производства, уточнил собеседник редакции в региональной администрации.

«Известия» направили запрос представителю Андрея Белоусова, в «Корпорацию развития Иркутской области», а также в пресс-службы Минпромторга и китайских предприятий.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подойти к заряду: Китай вложится в производство электробусов в России

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