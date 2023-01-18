Число новых иностранных ритейлеров в РФ сократилось почти на треть

По итогам 2022 года на рынок вышли 11 международных брендов ― это на 27% ниже аналогичного периода 2021 года, когда в России появилось 15 новых ритейлеров. Об этом «Известиям» рассказали аналитики консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

Кроме того, с начала февральских событий об уходе объявили 23 иностранных бренда, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции, а есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами, сообщили эксперты.



По данным компании, было зафиксировано 25 «переоткрытий» под новыми брендами ритейлеров после приостановки операционной деятельности. Лидерами по открытиям новых ритейлеров и введению новых форматов в 2022 году можно назвать два столичных торговых центра ― ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк», добавили аналитики.



По данным компании, за год были открыты моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ритейла (Москва), первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» (Краснодар), а также еще один китайский бренд спортивной одежды Anta Sports в ТЦ «Центральный» (Чита). Турецкая марка одежды Perspective, которая на сегодняшний день располагает уже пятью магазинами в торговых центрах России, вышла на российский рынок весной 2022 года. В ТРЦ «МореМолл» (Сочи) был открыт первый бренд итальянской одежды Ruck&Maul. Кроме того, в течение года были запущены первые магазины крупных турецких сетей EFOR, Ipekyol, Twist, Enza Home. Лидирующая сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom открыла первое заведение в ТРЦ «Океания».



«В 2022 году мы зафиксировали рекордное снижение выходов новых международных брендов на российский рынок. Такая низкая активность прежде всего связана с внешними факторами и с практически стагнирующим рынком в первой половине 2022 года. Однако уже во втором полугодии стали появляться сообщения о вышедших брендах ― как турецких, так и ритейлеров из стран ближнего зарубежья и даже ряда западных стран. Мы ожидаем, что при сохранении текущей ситуации выход новых брендов может продолжиться, а также возможно расширение географии приходящих компаний ― например, появятся ритейлеры из Азии и с Ближнего Востока», ― сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Ранее, 15 декабря, аналитики консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia) сообщили «Известиям», что за 2022 год на рынок стрит-ритейла Москвы вышло в два раза больше российских брендов fashion-сегмента, чем в прошлом году. Из них 83% специализируются в сегменте «Одежда и обувь», 11% приходятся на аксессуары и 6% — на нижнее белье.