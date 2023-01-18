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В России появилась новая схема мошенничества с жильем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В стране появилась новая схема аферы с жильем — мошенники вычисляют недавно продавших квартиру людей и, играя на доверии, отбирают перечисленные за нее деньги, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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Он отметил, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за представителей банков, риелторской компании или правоохранительных органов, говорят о попытке мошенников вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи. Затем уговаривают перевести их на безопасный счет. Рассчитывают злоумышленники на то, что люди передадут данные, которых аферистам достаточно, чтобы забрать деньги себе, сообщил он.

«Описанная схема — одна из разновидностей так называемой социальной инженерии. Такой вид мошенничества действительно стал особенно распространен в последние годы. Ценность этой схемы для аферистов — в возможности застать жертву врасплох и тем самым быстро ввести ее в заблуждение или запугать», — сказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты РФ (ФНП).

В силу отсутствия у большинства рядовых граждан глубоких юридических знаний и оказываемого на них психологического давления, в процессе подобного разговора они фактически своими руками отдают преступникам доступ к своим счетам, добавили в ФНП.

Практика знает много мошеннических схем, и в основном это игра на доверии граждан и отсутствии у них навыков проверки юридической чистоты сделки, отметила кандидат юридических наук, доцент, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно обязательно внимательно проверять те документы, которые вы подписываете. Иначе в суде будет трудно доказать факт обмана, поскольку на документе будет стоять ваша подпись. Если говорить о схемах в интернете или по телефону, то важно знать, что никому нельзя давать свои данные и пароли, даже если представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов», — сказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Квартирный опрос: в России появилась новая схема мошенничества с жильем

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