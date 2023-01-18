Бывший президент Перу заявил об отсутствии планов на побег из страны

Экс-президент Перу Педро Кастильо, находящийся в предварительном заключении, заявил о своем намерении остаться в своей стране. Свою позицию он изложил в социальных сетях во вторник, 17 января.

«Почему я должен бежать из страны? <...> Где доказательства того, что я хочу бежать? Я никого не убивал, не воровал и никого не оскорблял. Если мне придется отчитываться, я буду делать это на родине», — написал бывший глава государства в своем Twitter.

При этом Кастильо согласился с тем, что конгресс нарушил процедуру импичмента и не предоставил ему права на защиту. Кроме того, сразу после задержания перуанского лидера Мексика направила к нему своего консула для работы над вопросом о предоставлении убежища.

7 декабря 2022 года полиция Перу задержала Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялся прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

В этот же день первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики.

Командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занял пост президента 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.