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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до трех градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в среду, 18 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от +1 до +3 градусов.

В Московской области ожидается от –2 до +3 градусов.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–12 м/c, возможны порывы до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.

Ранее, 17 января, сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра 19 января.

Накануне руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

До этого, 15 января, ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

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