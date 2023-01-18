Байден и Шольц обсудили по телефону поддержку Украины

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сроки и согласованность поддержки Украины. Об этом во вторник, 17 января, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Оба лидера согласились, что эта поддержка должна быть эффективной, продолжительной, и ее следует осуществлять в тесной координации», ― отметил в разговоре с журналистами Хебештрайт.

Также отмечается, что обе стороны выступили с осуждением России.

Ранее в этот день Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине немецких танков Leopard. Немецкий лидер пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Ранее, 17 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения. Он отметил, что «хорошие новости станут известны уже скоро».

8 января вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил обратное. Он указал, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

Двумя днями ранее, 6 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ в 2022 году поддержала Украину более чем €12 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к населению заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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