Цена газа может снизиться до уровня $500 за 1 тыс. кубометров

В ближайшие месяцы цена газа может снизить до уровня $500 за 1 тыс. куб. м, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цена газа с начала 2023 года снизилась более чем на 25%, подсчитали «Известия» на основе данных торгов нидерландской биржи TTF. 17 января биржевая стоимость голубого топлива в Европе впервые с августа 2021 года оказалась ниже $600 за 1 тыс. куб. м, тогда как в начале этого года еще торговалась в районе $800. В 17:30 (мск) цена газа поднялась выше $660 за 1 тыс. куб. м.

Подобная динамика связана с тем, что реализовался наиболее благоприятный для Европы из прогнозируемых сценариев, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Погода в Европе за последний месяц была аномально теплой, поставки СПГ находились на стабильно высоком уровне, хорошие показатели демонстрировала ветряная генерация. В результате, газ из хранилищ в последние несколько недель почти не расходовался, а их заполненность вплотную приблизилась к историческому максимуму», — сказал эксперт.

ЕС сможет избежать дефицита этой зимой, Европа также имеет хорошие шансы создать высокую базу для заполнения хранилищ к следующему отопительному сезону, добавил Сергей Кауфман. Ранее сообщалось, что запасы в подземных европейских хранилищах газа (ПХГ) остаются на историческом максимуме для зимы и составляют около 81,5%. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента, согласно данным Gas Infrastructure Europe, страны ЕС отобрали из хранилищ 19,4 млрд куб. м газа.

При этом в ближайшие недели в Европе ожидается похолодание, и цены могут вернуться к отметке выше $800 за 1 тыс. куб. м, дополнил Сергей Кауфман. Также на это способно повлиять вероятное восстановление спроса на СПГ в Китае, что может перевести к частичному перенаправлению поставок на Восток, добавил аналитик.

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Газ на газ не приходится: цена голубого топлива может опуститься до $500