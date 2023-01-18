Премьер Нидерландов отметил необходимость восстановить отношения с РФ

Россия является неотъемлемой частью международных отношений, и полностью разорвать контакты с ней не представляется возможным. Такое мнение во вторник, 17 января, высказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — отметил он, выступая на форуме «Атлантический совет» в Вашингтоне.

Рютте добавил, что сейчас сложно спрогнозировать развитие ситуации на Украине. При этом он заявил, что лишь украинский президент может принимать решение о мирных переговорах.

Между тем 15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не стоит ожидать улучшения взаимоотношений Запада и РФ даже после завершения украинского кризиса. При этом генсек альянса назвал военную поддержку самым быстрым путем к миру.

27 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

Ранее, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, ограничения смогли замедлить развитие РФ, но гораздо сильнее ударили по инициаторам.

25 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг существование какой-либо изоляции России, подчеркнув, что западные страны только выдают желаемое за действительное. Он отметил, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начавшейся в феврале 2022 года специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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