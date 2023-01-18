Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре

Украинские ПВО сбили российскую ракету, которая в результате упала на жилой дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Более того, установка находилась непосредственно в жилом квартале города. Об этом во вторник, 17 января, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя отметил, что в ходе заседания никто из представителей западных стран не назвал истинную причину инцидента, о которой, по его словам, упоминали и официальные лица Украины.

«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом», ― пояснил российский постпред.

Небензя добавил, что трагедии в Днепре можно было бы избежать, если бы киевские власти следовали требованиям международного гуманитарного права.

Ранее, 17 января, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подал в отставку с занимаемого им поста. Решение он объяснил желанием показать «пример цивилизованного поведения».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что падение ракеты в Днепропетровске является результатом работы ПВО Украины. Российские военные не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

14 января Арестович заявил, что ракета, приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре, была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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