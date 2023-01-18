В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их аренду

В 2022 году на рынке труда подскочил спрос на аренду кадров — аутстаффинг, сообщили «Известиям» в сервисах hh.ru и «Рокет Ворк». Этот вид занятости подразумевает, что человек числится в штате одной компании, но фактически работает в другой.

Количество вакансий в отраслях, где фигурируют аутстаффинг персонала, по итогам 2022 года на 10% превысило показатель 2021 года, рассказали в hh.ru. Между тем число таких объявлений в IV квартале прошлого года было на 14% больше, чем в I квартале.

Рост популярности аутстаффинга также подтвердили в сервисе по работе с внештатными специалистами «Рокет Ворк». Так, за 2022 год число юридических лиц, которые разместили объявления на этой платформе, выросло на 174% по сравнению с 2021 годом.

Тенденция связана прежде всего с дефицитом кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в 2022 году, а также демографической ситуацией в стране, отметила генеральный директор «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Аутстаффинг как форма заемного труда несет ряд проблем для работников, считает профессор Финансового университета Юлия Долженкова. По ее словам, временный персонал получает меньше, чем постоянный на тех же работах, при этом у него отсутствует социальный пакет.

Заемный труд наносит колоссальный вред, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Происходит подмена трудовых отношений на гражданско-правовые, растет теневая занятость. Кроме того, работник может по факту трудиться на несколько компаний, при этом налоги и страховые взносы у него будут перечислять только по одному договору.

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Руки в руки: в России подскочил спрос на аренду кадров