Опрос Szazadveg выявил страх жителей ЕС остаться без электричества

74% жителей Евросоюза (ЕС) опасаются возможного отключения электричества. Об этом говорят результаты опроса, проведенного венгерским исследовательским центром Szazadveg в каждой из 27 стран ЕС, который был опубликован в понедельник, 16 января.

По данным исследования, в 2016 году по этому поводу переживали 36% респондентов, а в 2021-м — 52%.

Ухудшение ситуации объясняют санкционной политикой Брюсселя, которая привела к дефициту энергоносителей, сокращению производственных мощностей и росту цен на энергию. В связи с этими факторами энергетическая система Европы стала «более непредсказуемой».

Единственным государством-членом ЕС, где большинство граждан верит в надежность энергоснабжения, является Венгрия. Это обуславливается тем, что страна добилась для себя исключения из ограничений на поставки российских нефти и газа.

Ранее, 30 декабря, британская газета Financial Times спрогнозировала возможные отключения электричества до апреля 2023 года в Европе, если погода в регионе будет достаточно холодной. Также отмечается, что газохранилища Европы заполнены, но пополнить их весной будет достаточно проблематично, а следующая зима будет намного серьезнее.

Кроме того, 10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление в странах ЕС будет лишь расти.

До этого, 28 ноября, генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, а также на рынке газа.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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