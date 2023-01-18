Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине

Требования России, призывающей Украину признать новые территориальные границы страны, невозможны, они затрудняют процесс налаживания переговорного процесса между сторонами. Об этом во вторник, 17 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам двусторонней встречи.

Госсекретарь назвал ошибочными заявления российской стороны, что Москва открыта и настроена на переговоры, а Вашингтон и Киев ― нет.

«Достаточно посмотреть на слова [президента РФ Владимира] Путина. В недавней беседе с президентом Турции [Тайипом] Эрдоганом он говорил, что до тех пор, пока Украина не примет новые территориальные реалии, как он выразился, договариваться не о чем», ― отметил Блинкен.

По мнению американского госсекретаря, такие условия делают невозможным начало мирных переговоров России и Украины.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не против диалога с Россией, но только если тот будет основываться на универсальных принципах международного права.

Никифоров добавил, что эти принципы должны уважать устав ООН, верховенство права, территориальную целостность и суверенитет Украины.

13 января глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что потенциальные переговоры Москвы и Киева должны проходить в отсутствие посредников, что будет лучшим вариантом с позиции сохранения интересов стран.

Кроме того, в этот день Полищук указал, что при возобновлении переговоров с Киевом должно учитываться вхождение в состав России новых регионов.

До этого, 11 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями является предпочтительным вариантом для Москвы.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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