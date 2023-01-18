В ООН призвали Киев соблюдать международное право при обысках в храмах

ООН призвала украинские власти в полной мере соблюдать международное право при проведении обысков в церквях Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 17 января заявила помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис.

«Мы призвали украинские власти обеспечить, чтобы любые обыски в зданиях церквей и местах богослужения проходили в полном соответствии с международным правом», — сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.

В этот же день председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. По его словам, только в 2022 году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Ранее, 13 января, Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января.

7 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что власти со следующей недели организуют проверки по использованию религиозными организациями страны государственного имущества. По его словам, в первую очередь проверка коснется Киево-Печерской лавры.

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел 8 января обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.