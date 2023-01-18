Швыдкой заявил о сохранении контакта между Сербией и Россией

Спецпредставитель президента РФ по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой 17 января заявил, что, несмотря на призывы Запада, Сербия не отказалась от контактов с Россией.

Во время рабочего визита в Сербию Швыдкой провел встречи с первым вице-премьером и главой МИДа Ивицей Дачичем, министрами культуры Майей Гойкович и образования Бранко Ружичем и другими официальными лицами.

«В конце декабря очень успешно прошел российско-сербский культурно-туристический форум, и очевидно, что в 2022 году, притом, что коллективный Запад достаточно серьезно предлагал отменить все контакты с Россией, Сербия в экономическом, политическом, образовательном и культурном, научном плане не отказалась от контактов с Россией», — заявил спецпредставитель президента на брифинге в посольстве России.

Также Швыдкой отметил, что проректор Белградского университета по международным делам профессор Ристич подтвердил действия соглашений о сотрудничестве с 34 российскими университетами и образовательными учреждениями.

Кроме того, еще несколько проектов находится на стадии подготовки, и университет не собирается отказываться от этого сотрудничества.

Ранее, 3 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил взаимоотношения России и Сербии в 2022 году. По его словам, отношения стран «в очередной раз прошли проверку на прочность».

28 декабря президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическое содействие в период обострения ситуации с Косово и Метохией.

До этого, 15 декабря, Вучич подчеркнул, что наличие таких союзников в ООН, как Россия и Китай, которые не одобряют независимость Косово, драгоценно для Сербии.