Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Байден призвал Европу активнее отвечать России
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ
Мир
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
Мир
Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»
Общество
Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Экономика
Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
Сюжет:

Экс-военный США сообщил о панике ВСУ из-за успешных действий ВС РФ

Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил о панике в рядах ВСУ из-за успешных действий ВС РФ
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики оказались в тяжелой ситуации из-за успешных действий Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

Он указал на большое количество раненых украинских боевиков и, как следствие, на загруженность врачей и медсестер, которым приходится уносить бойцов с поля боя.

«Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили. Ситуация действительно пугающая», — отметил военный эксперт.

Макгрегор уточнил, что боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают на передовую под сильнейший огонь российской стороны и затем оставляют без поддержки. Оказавшись в таком положении, украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Кто-то становится дезертиром, однако попадает в руки киевской тайной полиции, которая, как правило, без разбирательств казнит таких беглецов.

Ранее, 12 января, пленные солдаты ВСУ рассказали «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя. Так, пленный солдат ВСУ Сергей рассказал, как киевское командование сначала буквально внушает бойцам, что своих не бросают, а по факту затем, на передовой, украинские военные перестают получать обратную связь.

Еще 25 декабря подполковник ВСУ в беседе с изданием «Страна.ua» рассказал, что украинские солдаты часто дезертируют из воинских частей, поэтому наказание за это необходимо ужесточить. Так, по его словам, в его части около десятка солдат и сержантов уходили самовольно и отделывались мягким наказанием.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023