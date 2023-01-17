Украинские боевики оказались в тяжелой ситуации из-за успешных действий Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Он указал на большое количество раненых украинских боевиков и, как следствие, на загруженность врачей и медсестер, которым приходится уносить бойцов с поля боя.

«Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили. Ситуация действительно пугающая», — отметил военный эксперт.

Макгрегор уточнил, что боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают на передовую под сильнейший огонь российской стороны и затем оставляют без поддержки. Оказавшись в таком положении, украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Кто-то становится дезертиром, однако попадает в руки киевской тайной полиции, которая, как правило, без разбирательств казнит таких беглецов.

Ранее, 12 января, пленные солдаты ВСУ рассказали «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя. Так, пленный солдат ВСУ Сергей рассказал, как киевское командование сначала буквально внушает бойцам, что своих не бросают, а по факту затем, на передовой, украинские военные перестают получать обратную связь.

Еще 25 декабря подполковник ВСУ в беседе с изданием «Страна.ua» рассказал, что украинские солдаты часто дезертируют из воинских частей, поэтому наказание за это необходимо ужесточить. Так, по его словам, в его части около десятка солдат и сержантов уходили самовольно и отделывались мягким наказанием.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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