МО опубликовало архивные документы к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

К 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда Минобороны России 18 января публикует серию архивных документов из фондов ЦА МО в проекте «Яркая «Искра» Победы!».

18 января 1943 года на юге от Ладожского озера состоялась первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», которая была спланирована с целью прорыва блокады Ленинграда.

Ее успешное завершение стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск. Инициатива полностью перешла в руки советского командования.

В рамках проекта опубликован приказ ставки верховного главнокомандования командующим войсками Ленинградского и Волховского фронтов от 8 декабря 1942 года, в котором ставилась стратегическая задача по прорыву блокады Ленинграда.

«Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург таким образом, чтобы разбить осаду гор. Ленинграда, к исходу января 1943 года операцию закончить», — говорится в тексте документа.

Также доступны схема положения войск противника перед прорывом блокады (7 января 1943 года), политдонесения о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта, выдержки из докладов политуправления Ленинградского фронта об итогах и опыте партийной политической работы в боях по прорыву блокады Ленинграда.

Согласно документам, началу решительных боевых действий предшествовала тщательная подготовка операции. В войсках проводились мероприятия боевой подготовки: обучение личного состава быстро преодолевать водную преграду, смело идти за огневым валом артиллерии, плотно прижимаясь к разрывам своих снарядов.

Отмечается, что за проявленные при прорыве блокады героизм, смелость и мужество орденами и медалями были награждены около 19 тыс. воинов Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота. 25 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Сразу в нескольких из опубликованных документов описан геройский подвиг красноармейца-связиста 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцова.

«Бессмертным подвигом увековечил свое имя красноармеец-связист 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии Молодцов, добровольно вызвавшись подавить огонь немецкого дзота. Израсходовав все гранаты, Молодцов убедился, что дзот продолжает вести огонь, нанося урон нашим боевым порядкам. Тогда бессмертный герой решился на крайнюю меру. Забравшись на дзот, он своим телом заблокировал амбразуру. Красноармеец Молодцов погиб, ценой своей жизни дав возможность нашим подразделениям вырваться вперед и врасплох захватить тяжелую 305-миллиметровую немецкую батарею», — указывается в политдонесении о боевых действиях 67-й армии Ленинградского фронта за период с 11 по 18 января 1943 года.

По информации Минобороны, с 12 по 18 января 1943 года Красная армия в ходе наступательной операции «Искра» уничтожила свыше 13 тыс. немецко-фашистских захватчиков, разгромив несколько дивизий и полков противника. Более тысячи гитлеровцев было захвачено в плен.

Ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Также Песков допустил поездку Путина в Санкт-Петербург 18 января, в годовщину прорыва блокады Ленинграда.