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Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России 18 января сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Командир взвода лейтенант Чермен Шавлохов охранял подразделения российских войск на марше. Во время выполнения боевой задачи военные обнаружили диверсионную группу противника.

Шавлохов оценил ситуацию и принял решение скрытно подобраться к позициям украинских боевиков, чтобы внезапно атаковать их. Взвод лейтенанта занял выгодные позиции и затем открыл по противнику прицельный огонь.

Враг потерял много живой силы, остальные украинские военнослужащие сдались в плен россиянам. Во время допроса они выдали местоположение позиций своей артиллерии.

Российские военнослужащие провели разведку в указанном месте при помощи беспилотника и обнаружили вражескую технику. По ней был нанесен авиаудар. В результате удалось уничтожить четыре самоходные артиллерийские установки, восемь автомобилей и более 20 противников.

Слаженные действия взвода под руководством лейтенанта Чермена Шавлохова помогли предотвратить готовящиеся провокации в отношении российских военнослужащих.

Также отличился капитан Джанболат Гамзаев, руководивший подразделением в составе мотострелковой бригады. Бойцы выполняли задачи по обеспечению бесперебойной связи как внутри бригады, так и с командованием.

Несмотря на попытки противника не допустить закрепления российских войск на новой позиции, Гамзаев смог максимально оперативно организовать устойчивую связь с вышестоящим командованием. Это позволило своевременно отдавать приказы по ответным атакам позиций боевиков.

В результате работы подчиненных капитана Гамзаева все попытки украинских националистов разрушить управление подразделениями мотострелковой бригады оказались безуспешными. Бойцы развернули устойчивую систему связи, благодаря чему командование смогло оперативно координировать действия войск в бою.

За проявленные в бою мужество и героизм капитан Джанболат Гамзаев был награжден медалью Жукова.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину, который погиб во время исполнения воинского долга в зоне СВО. Сафин командовал взводом на краснолиманском направлении. 14 января украинские боевики попытались прорвать оборону российских военных и отрезать пути снабжения группировки войск.

Благодаря грамотному командованию Сафина прорыва удалось избежать, однако сам военнослужащий получил при минометном обстреле ранение. Даже после этого старшина продолжил отдавать приказы подчиненным. Однако после боя от полученных ран Сафин скончался.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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