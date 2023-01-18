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Сорок военных отстранили от охраны президентского дворца в Бразилии

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Администрация действующего президента Бразилии Лулы да Силвы отстранила от работы 40 военных, охранявших резиденцию главы государства во время беспорядков. Об этом во вторник, 17 января, сообщает телеканал Globo.

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Отмечается, что приказ об отстранении затрагивает младший командный состав охраны (солдат, капралов и сержантов). При этом лица, попавшие под увольнение, останутся на службе в Вооруженных силах, но уже на других должностях.

Помимо этого, генеральный секретариат уволил капрала ВВС, координирующего охрану другой официальной резиденции — Гранжа-ду-Торту, и еще нескольких военнослужащих при управлении правительственными объектами.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали беспорядки в столице 8 января. Протесты вспыхнули спустя неделю после инаугурации нового лидера — Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Впоследствии правоохранителям удалось восстановить контроль над захваченными в ходе массовых акций зданиями.

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