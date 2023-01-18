Сорок военных отстранили от охраны президентского дворца в Бразилии

Администрация действующего президента Бразилии Лулы да Силвы отстранила от работы 40 военных, охранявших резиденцию главы государства во время беспорядков. Об этом во вторник, 17 января, сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что приказ об отстранении затрагивает младший командный состав охраны (солдат, капралов и сержантов). При этом лица, попавшие под увольнение, останутся на службе в Вооруженных силах, но уже на других должностях.

Помимо этого, генеральный секретариат уволил капрала ВВС, координирующего охрану другой официальной резиденции — Гранжа-ду-Торту, и еще нескольких военнослужащих при управлении правительственными объектами.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали беспорядки в столице 8 января. Протесты вспыхнули спустя неделю после инаугурации нового лидера — Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки. По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Впоследствии правоохранителям удалось восстановить контроль над захваченными в ходе массовых акций зданиями.