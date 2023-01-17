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ЦСКА обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2

ЦСКА обыграл СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над петербургской командой СКА со счетом 4:2 в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел во вторник, 17 января.

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В ходе встречи за ЦСКА забили Никита Нестеров, Тахир Мингачев, Максим Соркин, а также Сергей Плотников. Со стороны СКА голами отличились Никита Гусев и Андрей Педан.

Это уже третья победа ЦСКА над СКА за сезон. Петербуржцам, в свою очередь, за сезон удавалось победить москвичей дважды. Более того, поражением СКА прервал серию из четырех побед подряд.

В настоящий момент СКА лидирует в турнирной таблице КХЛ с 84 очками. Второе место занимает ЦСКА с 73 очками.

Ранее, 8 января, хоккейный клуб СКА одержал победу над «Сочи» со счетом 6:3. Для «Сочи» поражение стало 19-м подряд. Этим результатом клуб повторил антирекорд московского «Спартака».

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