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Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
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Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил РФ за неизменную позицию по косовскому вопросу. Об этом 17 января говорится на сайте ведомства.

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«Белград выполнил все свои обязательства, в то время как приштинская сторона почти 10 лет отказывается от выполнения договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов, а также многих других договоренностей. Директор офиса (Петар Петкович. — Ред.) поблагодарил посла Российской Федерации за его принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия, а также за соблюдение резолюции 1244 (СБ ООН. — Ред.)», — указывается в сообщении.

Также Петкович рассказал Боцан-Харченко о развитии ситуации в крае на фоне «недавних односторонних и незаконных действий Приштины, а также угроз безопасности сербского народа».

Ранее, 28 декабря, президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическое содействие в период обострения ситуации с Косово и Метохией.

15 декабря Вучич подчеркнул, что наличие таких союзников в ООН, как Россия и Китай, которые не одобряют независимость Косово, драгоценно для Сербии.

До этого, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Белграду отстаивать собственные интересы в конфликте с Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. По ее словам, российская сторона встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась 10 декабря после ареста косовского полицейского Деяна Пантича. Он вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы перестрелки. Власти Косово привели в полную боевую готовность свои Вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность, однако позднее Белград отменил это решение.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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