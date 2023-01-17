Киссинджер назвал членство Украины в НАТО оправданным исходом конфликта

В нынешних условиях членство Украины в НАТО было бы «оправданным исходом» конфликта, заявил 17 января экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

По его словам, до начала конфликта он боялся членства Украины в НАТО, поскольку думал, что это приведет к тому, что уже происходит сейчас.

«Но теперь, когда эти процессы достигли данного уровня, идея нейтральной Украины в таких условиях больше не имеет смысла. В конце процессов, которые я описал, она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их не предоставила. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», — заявил он.

При этом Киссинджер отметил, что выступает за продолжение диалога с Россией до достижения урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, как передает CNBC, Киссинджер считает, что РФ должны предоставить возможность однажды вернуться в международную систему после урегулирования конфликта. Он также заявил, что Запад должен продолжать диалог с Россией во избежание эскалации.

12 января член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давно следует уяснить, что его страна «обречена топтаться за пределами порога НАТО».

Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украине недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях» и он ждет более серьезных шагов.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

В октябре бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.