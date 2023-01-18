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Подписан первый в России офсетный договор с МСП на выпуск отечественных транспондеров

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Фото: «Сорб Инжиниринг»
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Госкомпания «Автодор — Платные Дороги» заключила при участии Корпорации МСП первый в России офсетный договор ПО 223-ФЗ с малым бизнесом на поставку 100 тыс. отечественных транспондеров и 10 тыс. держателей для них. Ранее транспондеры производились и закупались только в Европе.

Согласно документу, «Сорб Инжиниринг» должен поставить товар тремя партиями в 2023‒2025 годах. Общая сумма договора — 120,3 млн рублей. Льготный кредит и независимую гарантию предоставил банк Корпорации МСП.

Также договор предполагает, что «Сорб Инжиниринг» инвестирует как минимум 50 млн рублей в производство транспондеров, использующихся для оплаты проезда по платным участкам дорог, и элементов к ним. Предприятие разместится в Зеленоградском округе Москвы. Раннее такие транспондеры производились только в Европе.

По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, «офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства». «Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет. Это нововведение особенно актуально сегодня, когда для отечественных предприятий закрыты привычные ранее рынки сбыта», — отметил он.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь подчеркнул, что «заключение офсетных договоров поможет малым и средним предприятиям с большей продуктивностью использовать возможности внутреннего рынка и придаст импульс их развитию».

Как пояснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает поставку нужной ему качественной продукции на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед и импульс к развитию своего предприятия.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что «Автодор — Платные Дороги» является главным эмитентом отечественных транспондеров. «Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — прогнозирует он.

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