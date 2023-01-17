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Краснодарец получил пожизненный срок за убийство ножницами женщины и ее внучки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Краснодарский краевой суд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки. Об этом 17 января сообщила краевая прокуратура.

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Было установлено, что 25 мая 2020 года подсудимый украл 37 тыс. рублей из дома женщины в Апшеронске, когда она заснула.

«Он же 19 июня 2020 года, находясь в комнате указанного домовладения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес раскрытыми портняжными ножницами последней удар в шею, повлекший смерть на месте происшествия», — говорится в сообщении прокуратуры.

На шум в комнату вошла внучка пострадавшей, которой подсудимой нанес два удара ножницами в грудь. Обе погибли на месте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренными п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»), п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетней, с целью скрыть другое преступление»).

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, 29 декабря 2022 года, в Орле суд приговорил местного жителя Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы за четыре убийства, а также ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным следствия, в период с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства, трое из убитых — малолетние дети. Отмечается, что преступления были совершены с целью скрыть факт изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

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