Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы (СЕ). Соответствующий документ был размещен в базе нижней палаты российского парламента 17 января.

Как следует из текста законопроекта, в случае его принятия в отношении России будет прекращено действие ряда международных протоколов, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии.

В пояснительной записке уточняется, что эти и некоторые другие протоколы будут считаться прекратившими действие в РФ с 16 марта 2022 года.

Законопроект зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Как заявил после публикации документа вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, денонсация конвенций СЕ не повлияет на интересы и права российских граждан. Он отметил, что законопроект позволяет устранить возникшие после выхода РФ из СЕ юридические коллизии.

В конце декабря 2022 года правительство представило Путину для внесения в Госдуму предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России.

В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.