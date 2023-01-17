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США продлили освобождение из-под санкций сельхозтоваров и лекарств из РФ

США продлили освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров из РФ
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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США продлили освобождение из-под антироссийских санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров. Об этом 17 января сообщило министерство финансов страны, выпустив соответствующую лицензию.

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«Все трансакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19); или текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», — сказано в тексте документа.

Предыдущая лицензия, освобождавшая от санкций на сельскохозяйственную и медицинскую продукцию, была выдана 14 июля 2022 года.

20 декабря прошлого года стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января текущего года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Тогда же и министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начавшейся в феврале 2022 года специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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